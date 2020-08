Pod pretvezo prodajanja sesalcev ukradla gotovino in nakit

Ljubljana, 26. avgusta - Policisti zbirajo obvestila za izsleditev neznane ženske, ki je v soboto okoli poldneva pristopila do stanovanja neke ženske v ljubljanskih Mostah in se predstavila kot prodajalka sesalcev. Pod to pretvezo ji je uspelo, da jo je oškodovanka povabila v stanovanje, kjer je storilka izkoristila njeno nepozornost in ji ukradla gotovino ter nakit.