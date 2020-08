Đoković gladko v četrtfinale, konec za Sereno Williams

New York, 26. avgusta - Prva dama svetovnega tenisa Američanka Serena Williams je končala nastope na mastersu Cincinnati, ki zaradi koronavirusne pandemije poteka v New Yorku in služi kot generalka za odprto prvenstvo ZDA. Tretjo nosilko Williamsovo je v 3. krogu s 5:7, 7:6 (5) in 6:1 izločila 13. nosilka, Grkinja Maria Sakkari. Medtem pa Srb Novak Đoković melje naprej.