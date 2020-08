Tokio, 26. avgusta - Delniški indeksi na borzah Aziji so se danes znižali. Vlagatelji tehtajo med gospodarskimi učinki koronavirusa in novimi izbruhi okužb na eni strani ter znaki, da se širjenje v drugih delih sveta upočasnjuje, in upanjem na cepivo na drugi strani, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.