S projekcijo filma Balon začetek osrednjega dela Kina Otok

Izola, 26. avgusta - S projekcijo filma Balon večkrat nagrajenega kitajskega avtorja Peme Tsedena se bo drevi v Izoli začel osrednji del letošnjega filmskega festivala Kino Otok. Navkljub spremenjenim okoliščinam in obliki izvedbe program festivala ostaja enako obsežen in predan filmski umetnosti in kulturi, napovedujejo organizatorji.