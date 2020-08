Tudi pri Muri imajo okužbo z novim koronavirusom

Murska Sobota, 26. avgusta - Iz slovenskega nogometnega prvoligaša Mure so sporočili, da so testi na novi koronavirus, ki so jih opravili v okviru protokola Evropske nogometne zveze Uefe, razkrili okužbo enega člana ekipe. Zmagovalci slovenskega pokala imena okuženega niso sporočili, v obvestilu za javnost niso zapisali, ali gre za igralca ali delavca s kakšno drugo funkcijo.