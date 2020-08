Svet DeSUS Pivčevi na tajnem odločanju izglasoval nezaupnico

Ljubljana, 25. avgusta - Člani sveta DeSUS so na tajnem odločanju predsednici Aleksandri Pivec s 33 glasovi za in 19 proti izglasovali nezaupnico. Po oceni predsednika sveta Tomaža Gantarja je tak izid znak, da imajo v stranki težave. Danes prekinjeno sejo bodo nadaljevali 9. septembra, do takrat pa bodo poskušali razčistiti dileme glede glasovanja o razrešitvi Pivčeve.