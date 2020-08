Maas: Turčija in Grčija pripravljeni na pogovore o napetostih v vzhodnem Sredozemlju

Ankara, 25. avgusta - Turčija in Grčija sta pripravljeni na pogovore o napetostih v vzhodnem Sredozemlju zaradi tamkajšnjih zalog nafte in plina, je danes po obisku v Atenah in Ankari povedal nemški zunanji Heiko Maas. V Ankari so ob tem poudarili, da ne sme nihče postavljati predpogojev za pogajanja. Atene pa so kot pogoj postavile, da Turčija ne ogroža Grčije.