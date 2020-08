Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 8.)

Ljubljana, 25. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o aktualni statistiki okužb z novim koronavirusom v Sloveniji, deležu slovenskih državljanov, ki so se ta konec tedna vrnili iz Hrvaške in o tem, koliko turistov iz Slovenije je še na Hrvaškem. Pisale so tudi o rezultatih slovenskega turizma v mesecu juliju.