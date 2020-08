V Rogaški Slatini dopoldne manjše onesnaženje potoka

Rogaška Slatina, 25. avgusta - Na Ulici talcev v Rogaški Slatini je danes dopoldne prišlo do onesnaženja potoka, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje. V potok je iz tamkajšnje steklarne steklo okrog 50 litrov železovega oksida, a do večjega negativnega vpliva na okolje ni prišlo, je za STA pojasnil poveljnik gasilske enote Steklarna Rogaška Slatina Luka Bercko.