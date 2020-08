Inšpektorji pri nadzoru nad oskrbo s pitno vodo odkrili sedem kršiteljev

Ljubljana, 25. avgusta - Okoljski inšpektorji so v okviru nadzora nad oskrbo s pitno vodo pod drobnogled vzeli 96 zavezancev in nepravilnosti ugotovili pri sedmih. Kot so sporočili iz inšpektorata, kršitelji niso imeli sprejetih programov ukrepov v primeru izrednih dogodkov. Štirje so nepravilnosti odpravili še pred izdajo odločbe, trije postopki še tečejo.