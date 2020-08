Pandemija covida-19 naj bi se po svetu umirjala, v Sloveniji zaenkrat omejeno število novih primerov okužb

pripravila Anja Gorenc

Ljubljana, 25. avgusta - Pandemija covida-19, ki je doslej terjala že več kot 814.000 življenj, se po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) umirja, saj so v preteklem tednu po svetu zabeležili pet odstotkov manj novih primerov okužbe in 12 odstotkov manj smrti kot teden prej. V Sloveniji so v ponedeljek potrdili 21 okužb z novim koronavirusom.