Matt Dillon v žiriji beneškega filmskega festivala

Benetke, 26. avgusta - Organizatorji 77. mednarodnega filmskega festivala v Benetkah so sporočili, da bo po novem član festivalske žirije ameriški igralec Matt Dillon. Kot so pojasnili, bo v žiriji nadomestil romunskega režiserja in scenarista Cristija Puiuja, ki se festivala ne bo uspel udeležiti zaradi "nepričakovanih težav", je pisala nemška tiskovna agencija dpa.