Z enotnim nastopom do evropskih sredstev za posodobitev sil za zaščito in reševanje

Ljubljana, 25. avgusta - Organizacije s področja zaščite in reševanja ter občine so z ministrstvom za obrambo podpisale sporazum o sodelovanju pri pridobivanju evropskih sredstev. Do leta 2027 si obetajo 120 milijonov evrov evropskih sredstev, sami bi jih dodali še 30, z njimi pa želijo posodobiti infrastrukturo, opremljenost in usposabljanje sil za zaščito in reševanje.