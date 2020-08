Cigler Kralj za STA: Ker nimam nahrbtnikov in nikomur nisem nič dolžan, lahko svobodno delam

pogovarjala se je Marjetka Nared

Ljubljana, 27. avgusta - Minister za delo Janez Cigler Kralj je moral ob nastopu mandata zaradi epidemije covida-19 zagristi v več kislih jabolk. Pričakali so ga stiske v domovih za ostarele in slabi obeti na trgu dela. Z doslej sprejetimi ukrepi na obeh področjih je zadovoljen. To, da nima nahrbtnikov, mu omogoča večjo svobodo pri delu, je poudaril v intervjuju za STA.