WHO: Pandemija covida-19 po svetu se umirja

Ženeva, 25. avgusta - Pandemija covida-19 še naprej pustoši po svetu, vendar pa tedenski podatki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) kažejo na njeno umirjanje. V preteklem tednu so po svetu zabeležili pet odstotkov manj novih primerov okužbe z novim koronavirusom in 12 odstotkov manj smrtnih žrtev kot v tednu pred tem.