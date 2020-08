Hrvaški državni vrh na spominski slovesnosti za srbske žrtve Nevihte

Knin, 25. avgusta - Na Hrvaškem so se danes spomnili srbskih civilnih žrtev hrvaške vojaške operacije Nevihta, v kateri so avgusta 1995 osvobodili veliko večino državnega ozemlja, ki so ga zasedli Srbi. Na spominski slovesnosti v vasi Grubori je 25 let po koncu vojne prvič sodeloval hrvaški vrh, kar so utemeljili kot nadaljnji korak k soočenju s preteklostjo.