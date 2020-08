Reporter: Svet Študijskega centra za narodno spravo Valič Zverovo pozval k razmisleku o odstopu

Ljubljana, 25. avgusta - Direktorico Študijskega centra za narodno spravo Andrejo Valič Zver je svet soglasno pozval, naj do 31. avgusta premisli o svojem odstopu. Razlogi so finančne, in ne ideološke narave, saj naj bi svet pričakoval, da bo vrnila celotno preveč izplačano plačo, Zverova pa želi vrniti le zakonsko določen znesek, na spletni strani poroča Reporter.