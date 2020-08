Na Kitajskem poskusno cepivo prejelo že več kot 20.000 ljudi

Peking, 25. avgusta - Na Kitajskem so s poskusnim cepivom proti covidu-19 od konca julija cepili že več kot 20.000 ljudi. Začeli so z medicinskim osebjem, zdaj pa cepijo zaposlene v prevozništvu, poročajo kitajski mediji. S poskusnim cepljenjem želijo kitajske oblasti preprečiti nove izbruhe koronavirusa jeseni in pozimi.