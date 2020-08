Ljubljanska borza: Indeks SBI TOP izgubil 0,36 odstotka vrednosti

Ljubljana, 25. avgusta - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP tudi danes zabeležil padec. V primerjavi s ponedeljkom je zdrsnil za 0,36 odstotka in se oblikoval pri 851,71 točke, pocenile pa so se vse delnice v indeksu razen Petrolovih. Borzni posredniki so sklenili za 1,39 milijona evrov prometa, za vlagatelje so bile najbolj zanimive delnice NLB.