Kulturni dom Nova Gorica s pestrim programom ob 40-letnici delovanja

Nova Gorica, 25. avgusta - Kulturni dom Nova Gorica letos praznuje 40-letnico delovanja in vstopa v novo, jubilejno sezono. Tudi v njej želijo še naprej skupaj z obiskovalci "slaviti umetnost in naša dolgoletna prizadevanja za negovanje kulturno umetniških vrednot". Kot napovedujejo, bodo program zaznamovali številni koncerti, razstave, filmi in drugi umetniški dogodki.