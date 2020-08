Šole bodo ta teden prejele okrožnico o začetku pouka po modelu B

Ljubljana, 25. avgusta - Osnovne in srednje šole bodo ta teden prejele okrožnico, da bo pouk 1. septembra v šolah stekel po modelu B. Še prej bo ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec o tem sprejela interni sklep, so za STA potrdili na ministrstvu. Model B predvideva pouk v šoli za vse učence in dijake ob upoštevanju priporočil NIJZ.