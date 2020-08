V sobotnem požaru na odpadu v Ljubljani so bila ogrožena življenja ljudi

Ljubljana, 25. avgusta - V sobotnem požaru na odlagališču odpadkov na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani so bila ogrožena življenja in premoženje ljudi, po ogledu ocenjujejo policisti in nadaljujejo kriminalistično preiskavo v smeri sumov kaznivega dejanja. Policija je sicer glede uporabnika odpada v preteklosti že ukrepala, sporočajo s Policijske uprave Ljubljana.