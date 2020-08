V beri za najmlajše Mladinske knjige novi deli Pregla in Skubica ter trojček Čebelic

Ljubljana, 25. avgusta - Pri Mladinski knjigi je izšel bogat nabor knjig za najmlajše. Vanj so vključeni nova slikanica Slavka Pregla O fantu, ki je lepo pozdravljal z ilustracijami Marjana Mančka, šesti del dogodivščin Tria Golaznikus Andreja E. Skubica in slikanica Za vedno Kaia Lüftnerja in Katje Gehrmann. S tremi novostmi je okrepljena še legendarna zbirka Čebelica.