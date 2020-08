Hojs: V treh dneh se je v Slovenijo vrnilo več kot 60.000 državljanov

Ljubljana, 25. avgusta - Hrvaško-slovensko mejo je minuli konec tedna in v ponedeljek prešlo nekaj več kot 60.000 slovenskih državljanov, je pojasnil notranji minister Aleš Hojs. Prevelikega navala na meji tako ni bilo, saj so se nekateri očitno vrnili že v dneh pred tem. Na Hrvaškem pa jih po nekaterih ocenah ostaja med 30.000 in 40.000.