Iz indeksa Dow Jones izpadla tri podjetja

New York, 25. avgusta - Indeks Dow Jones Industrial Average, eden najpomembnejših borznih indeksov v ZDA, je spremenil sestavo. Iz njega bodo izključeni naftni velikan Exxon Mobil, obrambno podjetje Raytheon in farmacevtski koncern Pfizer. Do spremembe prihaja pred delitvijo delnic Appla, ki bo pomembno vplivala na težo tehnološkega podjetja v indeksu.