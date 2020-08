V ponedeljek okužbe z novim koronavirusom potrdili v 14 občinah

Ljubljana, 25. avgusta - V ponedeljek so okužbe z novim koronavirusom potrdili v 14 občinah. Po tri nove okužbe so zabeležili v Ljubljani in Velikih Laščah, po dve v Dravogradu, Vipavi in Laškem, po eno okužbo pa so potrdili še v Mirni Peči, Veliki Polani, Idriji, Sevnici, Novi Gorici, Ravnah na Koroškem, Šentjurju, Novem mestu in Celju.