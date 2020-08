Padla prva klapa filma Dedek gre na jug Vincija Vogua Anžlovarja

Ljubljana, 25. avgusta - V petek je padla prva klapa celovečernega igranega filma Dedek gre na jug režiserja Vincija Vogua Anžlovarja, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). Film so opisali kot zgodbo o življenju, pričakovanjih in iskanju smisla, zgodbo o prijateljstvu. V glavnih vlogah nastopajo Boris Cavazza, Vlado Novak, Zala Djurić in Goran Navojec.