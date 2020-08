V Celju zaradi rekonstrukcije Kolškove ulice sprememba prometnega režima

Celje, 25. avgusta - Celjska občina je začela z rekonstrukcijo 230 metrov dolgega odseka Kolškove ulice od križišča z lokalno cesto Celje - Teharje do parkirišča pri mestnem pokopališču. Zaradi gradbenih del, ki so ocenjena na nekaj manj kot 145.000 evrov, do preklica velja nova začasna prometna ureditev.