Kolektor: Vpliv krize v gradbeništvu bo odvisen od države

Idrija, 26. avgusta - Kako močno bo koronska kriza vplivala na poslovanje, bo odvisno od javnih investicij in državnih ukrepov za spodbujanje gospodarstva, ocenjujejo v gradbenem delu koncerna Kolektor. Zmogljivosti imajo do konca leta dobro zasedene, gradijo večdesetmilijonske projekte v Sloveniji in na Hrvaškem.