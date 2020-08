Selitev plezalnega spektakla s Kongresnega trga nad Ljubljanico

Ljubljana, 27. avgusta - Zadnji dnevi avgusta bodo v Ljubljano znova privabili ljubitelje športa in kulture. V mestnem jedru bo do sobote potekal poulični festival, nedelja pa bo že četrto leto zaporedoma v znamenju plezalnega dogodka z naslovom Triglav The Rock, a letos v malce drugačni, še drznejši izvedbi. Prizorišče so s Kongresnega trga preselili nad Ljubljanico.