Občina Rečica ob Savinji v gradnjo amfiteatra

Rečica ob Savinji, 29. avgusta - Občina Rečica ob Savinji bo prihodnje leto začela gradnjo amfiteatra, ki bo predvidoma trajala leto dni. Vrednost projekta je ocenjena na 75.000 evrov. Rečiški amfiteater, ki bo umeščen med obnovljeno krožišče in cerkev, bo zaokrožil podobo starega trškega jedra in povezal trg s cerkvijo, kot je to bilo v preteklosti.