Sever Italije znova prizadelo hudo neurje

Cortina d'Ampezzo, 25. avgusta - Sever Italije je v ponedeljek zvečer prizadelo novo neurje. Še posebej hudo je bilo v Cortini d'Ampezzo, kjer so zaradi obilnih padavin vodotoki prestopili bregove. Poplavilo je več hiš, ceste in ulice so se spremenile v potoke. Neurje je v Cortini d'Ampezzo pustošilo že dan pred tem. Sprožil se je velik zemeljski plaz.