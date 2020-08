Državljan Turčije nezakonito prevažal pet tujcev

Ljubljana, 25. avgusta - V ponedeljek okoli 9. ure so policisti na območju Cerknice pri kontroli osebnega vozila z nemškimi registrskimi tablicami odkrili, da je 52-letni državljan Turčije v njem prevažal pet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki s tujci še potekajo, vozniku pa je bila odvzeta prostost, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.