Newyorški tožilci zahtevajo dokumente o poslovanju Trumpove organizacije

New York, 25. avgusta - Urad pravosodne ministrice New Yorka Letitie James je od državnega sodišča v ponedeljek zahteval, naj Trumpovega sina Erica in druge sodelavce iz Trumpove organizacije prisili, da se udeležijo zaslišanja in predajo zahtevane dokumente v preiskavi lažnega prikazovanja vrednosti Trumpovega podjetja.