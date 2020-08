Newyorške borze v začetku tedna končale z novimi rekordi

New York, 24. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje po zelo uspešnem preteklem tednu sklenili z novimi rekordi. Masdaq in S&P 500 sta ob obetavnih novicah o novem zdravljenju koronavirusa dosegla rekorda, je poročala tiskovna agencija AFP. Prav tako je 1,4-odstotni skok zabeležil Dow Jones, ki je prvič od februarja zaključil nad 28.000 točkami.