New York, 24. avgusta - Andreja Klepač je skupaj s Čehinjo Lucie Hradecko v drugem krogu dvojic na turnirju teniške serije masters Cincinnati, ki poteka v New Yorku, s 6:3 in 6:4 ugnala Američanki Jennifer Brady in Caroline Dolehide. Klepačeva in Hradecka sta se tako uvrstili v četrtfinale.