New York, 24. avgusta - Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je v drugem krogu na turnirju serije masters Cincinnati, ki poteka v New Yorku, po uri in tri četrt igre ugnal Američana Taylorja Fritza, 24. igralca svetovne lestvice. Izid je bil 7:6 (5) in 7:5.