Nemški zdravniki: Navalni je bil zastrupljen

Berlin, 24. avgusta - Berlinska bolnišnica Charite je danes potrdila, da je bil ruski opozicijski politik Aleksej Navalni zastrupljen. S katero snovjo so ga zastrupili, še ugotavljajo. Dodali so, da je Navalni na intenzivni negi in ostaja v umetni komi. Njegovo zdravstveno stanje je resno, a njegovo življenje ni ogroženo, piše na spletni strani bolnišnice.