Gospodarsko ministrstvo v oceno škode v gospodarstvu po nedavnih neurjih

Ljubljana, 24. avgusta - Gospodarstveniki, prizadeti v neurjih s poplavami med 3. do 6. avgustom, morajo oceno škode ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovati do 4. septembra, so danes objavili na tem vladnem resorju. Kot so dodali, bodo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajali le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu.