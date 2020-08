Veleposlaništvo in stalno predstavništvo v Bruslju v novih prostorih

Bruselj/Ljubljana, 24. avgusta - Slovensko veleposlaništvo in stalno predstavništvo v Bruslju (SPBR) so pretekli teden zaradi predsedovanja Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021 preselili v nove prostore. Danes je sicer delo na stalnem predstavništvu pri institucijah EU začelo veliko uslužbencev za potrebe predsedovanja, so za STA potrdili na zunanjem ministrstvu.