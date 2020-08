Policija v Portlandu protestnike razgnala s solzivcem

Portland, 24. avgusta - Policija v Portlandu v ameriški zvezni državi Oregon je zgodaj zjutraj razgnala protestnike s solzivcem, ker so ogrožali policijsko postajo. V Portlandu že od maja potekajo protesti levičarskih skupin proti policijskemu nasilju, prihaja pa tudi do protestov desničarskih skupin in spopadov med njimi.