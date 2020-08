OZS skupaj z drugimi pomembnimi zvezami podprla Boričića

Dunaj, 24. avgusta - Konec tedna so se na Dunaju sestali predstavniki desetih vodilnih evropskih odbojkarskih zvez in potrdili zavezo, da bodo tesno sodelovali tudi v prihodnje, med njimi je bila tudi Odbojkarska zveza Slovenije (OZS). Soglasno so podprli vnovično kandidaturo Aleksandra Boričića za predsednika Evropske odbojkarske zveze (CEV).