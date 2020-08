Pivčeva članstvo DeSUS v pismu pozvala k premisleku in razumnemu ravnanju

Ljubljana, 24. avgusta - Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec je v pismu članstvo pozvala k zakonitemu ravnanju. Svet stranke po njenem prepričanju ne more prevzeti pristojnosti za imenovanje in razreševanje vodstva stranke. Obenem jih je pozvala k "premisleku in razumnemu ravnanju v dobro uresničitve naših vsebinskih zavez in obstoja ter krepitve naše stranke".