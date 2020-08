Newyorške borze uvodoma z novimi rekordi

New York, 24. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja obarvali zeleno, širši indeks S&P 500 in tehnološki indeks Nasdaq pa sta po petkovih rekordnih vrednostih dosegla celo nova rekorda. Vlagatelji po navedbah analitikov pozdravljajo napredek pri zdravljenju covida-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.