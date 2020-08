Ljubljanska borza dan končala s padcem indeksa SBI TOP

Ljubljana, 24. avgusta - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala s padcem indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. Ta se je oblikoval 0,11 odstotka nižje kot v petek. K padcu indeksa so prispevale cenejše delnice Krke, NLB in Zavarovalnice Triglav, ki so bile tudi najprometnejše. Ostale delnice v indeksu so se podražile ali pa je tečaj ostal nespremenjen.