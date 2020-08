Joveva in LMŠ opozarjata na žaljive napade in sovražni govor zoper evropsko poslanko

Ljubljana, 24. avgusta - Evropska poslanka iz vrst LMŠ Irena Joveva je pred dnevi opozorila na to, kakšnih žaljivk je deležna tudi zato, ker je po poreklu Makedonka. V bran so ji stopili tudi v LMŠ, ki so opozorili, da je Joveva sistematična tarča žaljivih napadov, višek pa da je naslov članka na spletnem portalu Nova24TV, ki Jovevo etiketira kot makedonsko poslanko.