V Srbiji in BiH padec okužb z novim koronavirusom

Beograd/Sarajevo, 24. avgusta - V Srbiji so v zadnjih 24 urah po 7261 testih zabeležili pomemben padec novih okužb z novim koronavirusom. Potrdili so jih 57, umrli so še trije bolniki s covidom-19. Manjše število okužb so znova potrdili tudi v Bosni in Hercegovini, a po manjšem številu testiranj kot ob delavnikih. Po okoli 1500 testih so potrdili 127 okužb. Umrlo je 11 bolnikov.