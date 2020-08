Logar z gruzijskim kolegom o krepitvi sodelovanja med državama

Ljubljana, 24. avgusta - Zunanji minister Anže Logar in njegov gruzijski kolega David Zalkaliani sta danes v telefonskem pogovoru poudarila dobre odnose med Slovenijo in Gruzijo ter se zavzela za nadaljnjo krepitev gospodarskega in političnega sodelovanja med državama kot tudi v multilateralnih forumih, so sporočili z zunanjega ministrstva.