Slovenci pred uveljavitvijo karantene avgusta na Hrvaškem ustvarili 94 odstotkov lanskega prometa

Ljubljana, 24. avgusta - Slovenci so v avgustu na Hrvaškem ustvarili več kot 2,55 milijona nočitev, kar je 94 odstotkov lanskega prometa. Skupaj so pri južnih sosedih od 1. do 23. avgusta našteli 17,6 milijona nočitev, največ je bilo Nemcev. Slovenski turisti so se največ odločali za zasebne namestitve in kampe, več kot 20.000 se jih je odločilo za hotel.