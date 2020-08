Nemčija septembra s prvo izdajo zelenih obveznic

Frankfurt, 24. avgusta - Nemčija je danes predstavila podrobnosti t. i. zelenih obveznic, ki jih namerava izdati letos in s sredstvi sofinancirati projekte, povezane z bojem proti podnebnim spremembam. Prva izdaja bo septembra, in sicer desetletnih obveznic v skupni vrednosti najmanj štiri milijarde evrov. Do konca leta želi z izdajo obveznic zbrati do 11 milijard evrov.